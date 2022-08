NAMUR: incertain:Axel Dheur; blessé: Timothée Mbaye.

Les Merles se mueront-ils en centurions romains comme ceux qui ont vaincu Ambiorix sous les ordres de César? Toujours est-il que l’entraînement physique des protégés d’Olivier Defresne s’est intensifié… comme celui des gladiateurs. Qui sortira victorieux de l’arène namuroise?"Nous sommes prêts pour réussir ce nouveau challenge,entame, déterminé, le gardien namurois Jordan Tonnet.Nous abordons ce duel en confiance, même si notre adversaire peut être un cran plus haut que le Crossing. Avec un bon bloc équipe et nos armes, nous pourrons rivaliser avec des Flandriens que l’on devine athlétiques et bien organisés".

Une impression confortée par le scouting réalisé par Michel Istace."C’est du solide et Tongres possède un super n° 10", révèle le coach Olivier Defresne, satisfait par ailleurs du partage décroché en amical mercredi à Onhaye (1-1). Le staff en avait profité pour tester un U21, Marlon Degryse (20 ans – flanc droit RWDM) qui a donné satisfaction. Les Namurois espèrent aussi pouvoir compter sur Nawfal Largo (19 ans, attaquant ex Olympic Charleroi et FC Pafos-Chypre), actuellement blessé mais qui s’était déjà entraîné avec les Unionistes.

L’entraîneur namurois ne disposera pas encore de la totalité de son noyau."Axel Dheur attendait le feu vert du médecin vendredi", expose Olivier Defresne. Ce dernier ne pourra pas encore compter sur Timothée Mbaye, touché à la mâchoire contre Onhaye et opéré dès le lendemain. Pour rappel, il était suspendu contre le Crossing Schaerbeek. Yohan Prévot sera encore repris cette fois, même si la proposition de deux journées de suspension n’enchante guère le staff. Les dirigeants namurois devraient faire appel de la sanction, en attendant Virton ou… l’Arquet?