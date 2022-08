COUVIN : blessés: Eugène et Sobry; incertains: Hallaert, Gillis, N.Deppe.

La malédiction semble suivre les Mariembourgeois... Déjà la saison dernière, le noyau de Gabor Bukran était fort marqué par les absences, suite à de nombreuses blessures. Cette fin de préparation prend la même tournure. Ce mercredi, à l’occasion du match amical à Solières (défaite 4-2), pas moins de huit absents étaient déjà à signaler.

"Pourtant, on ne peut pas dire que cette préparation est hyper dure physiquement, tout est calculé,souligne le mentor fagnard.J’ai demandé aux joueurs de ne pas faire n’importe quoi, de faire attention à leur hygiène de vie en dehors des entraînements."

Si les Hallaert, Gillis et N.Deppe ont de petites douleurs, ce n’est pas le cas de l’ancien Nismois, Tom Sobry. "Il s’est occasionné une déchirure et est out pour un bon mois. Le championnat n’a pas encore commencé que les blessures sont déjà là."

«Ça doit valoir une équipe comme Meux»

Ce déplacement à Ninove, qui est le point d’orgue de la préparation, est également une inconnue pour le coach couvinois.

"Je sais juste que les Brabançons ont terminé deuxième en D2 flamande et sont montés en Nationale 1,détaille Gabor Bukran.J’imagine que ça doit valoir une équipe comme Meux, Rebecq ou Solières au niveau ACFF."

À deux semaines du début du championnat et de la réception du Crossing, les Mariembourgeois espèrent créer une petite surprise ce samedi.