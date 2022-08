Une 39e place à la Transcontinentale Race

Le départ, donné depuis Grammont, a été "plutôt cool" pour notre cycliste namurois. "Environ 300 km par jour avec plus ou moins 1000 m de D + par 100 km. Jusqu’en Allemagne, je me suis permis des courses dans des grandes surfaces pour me faire des sandwiches. C’était facile de ravitailler. En fait, c’était tranquille jusque dans les Alpes où je me suis pris deux belles draches, dont un orage dans le col du Stelvio qui m’a bien gelé. Au deuxième check-point, je pointais à la 55e place, 22 de mieux que lors du premier."

Une performance qui lui a donné l’envie de pousser davantage. "Mais à partir de la Croatie, le parcours est devenu plus compliqué. La température ressentie était de 45°, ça montait beaucoup plus et les possibilités de ravitaillement étaient beaucoup plus faibles. En 13 jours, je dois avoir mangé complet quatre fois. Et là-dedans, je compte les fast-foods. En fait, la course a vraiment commencé à partir des Balkans. J’ai ensuite traversé la Bosnie, le Monténégro, la Serbie et la Roumanie pour enfin arriver en Roumanie."

Ses nuits, le Namurois les a passées pratiquement toutes dans des hôtels. Mais elles ont été courtes. "Trois à quatre heures de sommeil sauf deux qui ont été un peu plus longues. Six heures, car je n’avais pas su me réveiller tellement j’étais fatigué. J’ai aussi fait pas mal de microsiestes. Les quelques derniers jours, j’étais en mode machine. J’ai fait 680 km d’affilée en dormant une heure dans un abri de bus et en faisant quelques petites siestes. C’est grâce à ça que j’ai bien terminé."

Durant cette Transicontinentale Race, Sébastien Warègne n’a pas vraiment eu le temps de faire du tourisme. Tête brûlée, il n’a pas eu le temps de se tracasser, non plus, malgré des décors inconnus. "Je n’ai pas eu de souci particulier sur la route à part deux crevaisons. Je me suis par ailleurs fait une fois arrêter par la police car j’ai passé une frontière où je ne pouvais pas. C’était aussi un peu plus chaud en Roumanie où les automobilistes roulaient n’importe comment. Là-bas, il y a des stèles tous les 100 m. Je me faisais aussi attaquer régulièrement par les chiens."

À Burgas, Sébastien Warègne a comme prévu pu participer ce lundi à la soirée avec tous les participants. "C’était sympa de revoir les gens qu’on a croisés pendant l’aventure. Je finis à une 39e place (NdlR sur 250) et troisième meilleur belge. C’est loin d’être ridicule quand on sait que les dix premiers sont pratiquement professionnels (NdlR : le vainqueur a terminé en 9 jours et 14 heures). Me concernant, avec le recul et l’expérience, je me dis que j’aurais pu faire dix places de mieux."