Tour de Wallonie: quatre étapes dans le Namurois

"Ce sera notre troisième édition, indique Ludovic Draux, l’organisateur.Et nous aurons de belles étapes. La première de ce vendredi se disputera autour de Rochefort. Il pourrait y avoir pas mal de monde, comme on va passer par des lieux touristiques comme Han-sur-Lesse ou Lessive. Le lendemain, nous aurons un contre-la-montre à Mettet avant une étape de Bioul qui sera belle aussi, avec un passage devant les jardins d’Annevoie. Les coureurs iront aussi un peu dans la Molignée. Enfin, la course se terminera à Fernelmont."

La formule plaît aux amateurs et masters, puisqu’il y a un peu plus 120 coureurs annoncés pour toutes les catégories, qui se disputeront les six maillots distinctifs, soit le jaune du leader, le vert du sprint, celui à pois du classement de la montagne, le blanc du meilleur élites 3, le rose du premier classé chez les masters A et le mauve du plus rapide chez les plus de 45 ans.