Place: «Je ne vais plus courir avant septembre»

D’autant plus qu’il semblait bien parti sur les premières étapes."Notre début était effectivement idéal,évoque le puncheur de Biesme. La première étape s’était bien déroulée et puis nous avions remporté le lendemain le contre-la-montre par équipes. On ne pouvait pas espérer mieux. Cela a été une grande joie collective. Nous travaillons beaucoup cette discipline avec la sélection de juniors d’AG2R-Citröen. Ils avaient gagné deux fois ce chrono par équipe de cette épreuve sur les trois dernières éditions. Nous sommes donc passés à trois succès en quatre ans! Personnellement, il s’agit de ma deuxième participation à un succès dans un contre-la-montre par équipe, après une victoire l’an passé sur une épreuve en Italie. C’est toujours une grande satisfaction de réussir à s’imposer collectivement. C’est un exercice très particulier, il faut être super concentré et rendre une copie parfaite."

«La course reposait sur nous»

Son coéquipier Léandre Lozouet avait le maillot jaune, tandis que Place était deuxième du classement général, avant de passer troisième avant le départ de l’ultime étape. La plus dure."La course reposait sur nous, toutes les équipes nous attendaient et nous ont attaqués,ajoute Maxence Place. On a bien pu répondre."

Avant qu’un fait de course ne vienne enrayer leur belle mécanique."Je suis parti dans un groupe de quatre au sommet de la côte de Wanne avec mon coéquipier Noa Isidore, Max van der Meulen et le champion d’Angleterre. Malheureusement, nous sommes sortis un peu trop large d’un virage et n’avons pas pris la bonne route. Nous avons dû faire demi-tour et avons été repris. C’est dommage, car je ne pense pas que j’aurais été lâché par les autres, je me sentais vraiment bien. Mais avec des si…"

On ne le reverra pas rapidement en course."Je suis actuellement en stage dans la région de Hannut avec l’équipe nationale, où nous préparons le championnat du monde, où j’espère aller, ajoute-t-il.Ensuite, je ferai une semaine de repos, sans vélo, avant de partir en stage dans les Alpes. Pour préparer la dernière partie de la saison, avec de bons objectifs, comme la Philippe Gilbert."

Qu’il avait d’ailleurs remportée l’an passé. Il reprendra sur le Giro della Lunigiana, le premier septembre.