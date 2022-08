Après un début de compétition compliqué, les Belges ont tout de même réussi à se maintenir en Division A en remportant leur match, ce mercredi, contre Israël, de… 4 petits points (62-58)."C’était un match très stressant, avoue le coach, qui a d’ailleurs perdu sa voix après la rencontre. Il fallait qu’on gagne pour être sûr de se maintenir en division A. Après une bonne première mi-temps, on était complètement à l’arrêt après la pause, ce qui a permis à nos adversaires de revenir dans le coup. Dans le dernier quart, on a inversé la tendance, en marquant des shoots aux bons moments."

Une victoire qui permet aux Cats d’être assurées de finir la compétition entre la 9eet la 12eplace."Si on avait perdu contre Israël, on serait retombé dans la dernière partie du classement, entre la 12eet la 16eplace, synonyme de relégation en Division B. Alors qu’ici, il n’y a plus de pression."

Un ouf de soulagement poussé par toute l’équipe, qui avait pourtant de plus grandes ambitions en débutant le tournoi."On pensait finir dans le Top 8, voire le Top 5,avoue le coach namurois.Mais nous avons moins bien géré nos matches de poule. Face à la République tchèque, on est passé complètement à côté de notre sujet. Contre la Lettonie, on a perdu des plumes en fin de rencontre. On a remporté notre dernier match contre la Grèce, mais on a tout de même fini dernier de notre poule. On a donc dû affronter l’Espagne en seizièmes de finale. Malgré leur première place dans la poule A, on a perdu de seulement quelques points contre elles."

Le coach national est tout de même fier de son groupe."Chapeau aux filles,lance-t-il.C’est une bonne génération. Mais nous n’avons pas été épargnés par les blessures, et certaines filles, qui jouaient juste avant la Coupe du monde U17, ont dû enchaîner deux compétitions. Le principal est qu’elles aient toutes appris quelque chose. Le but est d’en amener quelques unes en équipe première belge."

Au repos ce vendredi, les Young Cats vont affronter ce samedi le vainqueur du duel entre la Lettonie et la Suède."On va viser la 9eplace, même si je vais profiter des dernières rencontres pour faire tourner le noyau. Camille Boosten (NDLR: la seule Namuroise du groupe) aura sans aucun doute plus de temps de jeu."

«Très intense»

Le directeur du Centre AWBB de Jambes n’en est pas à sa première année avec les Cats."J’avais déjà coaché les U16 en 2018 et en 2019,ajoute-t-il.Avant cela, j’avais été assistant coach chez les U18 et U20 garçons. Ce sont de super compétitions, très intenses, puisqu’on joue presque tous les jours. Il y a également beaucoup d’engouement grâce aux parents des joueuses qui font le trajet, mais également grâce à la retransmission en direct des matches. C’est très agréable."