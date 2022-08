14 rendez-vous pour le challenge

Cette saison de cyclocross se prépare également au niveau des rendez-vous de la région, avec bien évidemment le championnat d’Europe de la discipline, planifié du 4 au 6 novembre dans le cadre de l’épreuve de la Citadelle, et avec les manches de fun-cross. Pour l’instant, quatorze dates sont prévues dans le premier calendrier sorti par la dynamique équipe du CX Bikes Challenge Cyclocross namurois."Avec un agenda de mi-octobre jusqu’à la mi-janvier, tout en sachant qu’il peut y avoir des modifications de dates ou de lieux", indique le comité organisateur.

Pour l’instant, le premier rendez-vous sera fixé à Froidchapelle le 16 octobre. Dans ce même mois, il y aura aussi Philippeville le 23 et Pontaury le 30. Ce village sera toujours sur le front le lendemain, le 1er novembre.

Dans ce même mois, il y aura également Ciney le 11, Sart Dames Aveline le 13, Chimay le 19, un lieu à définir encore le 26 et Awagne le 27.

En décembre, Anseremme accueillera à nouveau les adeptes du cyclocross et du VTT le 4. Deux lieux restent à définir pour les dates du 11 et du 18, tandis qu’il y aura ensuite les deux manches traditionnelles de Mettet pour les fêtes de fin d’année, le 24 et le 31.

Enfin, en janvier, le chalenge se terminera par une escale à Erpent le 8 et à Loyers (Dinant) le 15.