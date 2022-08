Mazuin à deux dixièmes près!

La météo était de la partie pour la huitième manche du championnat de la Fédération Wallonie-Bruxelles de la spécialité. Le public a également répondu présent devant un plateau de qualité et quelques fameuses bagarres. À commencer par la Division 4 (véhicules de haute cylindrée et/ou équipés de pneus de compétition) où Thibaud Mazuin sur une Fabia Evo et Bastien Rouard sur la version plus ancienne ont livré un superbe duel terminé en deux dixièmes de secondes à la faveur du fils Mazuin, prêt à aborder le prochain Rallye de la Famenne. Derrière ces R5 intouchables, Dylan Henrard signait un nouveau podium tandis que Ludovic Sougnez (Citroën Saxo) et Christophe Depreay (Mitsubishi Lancer Evo9) étaient contraints à l’abandon mécanique. Très jolie quatrième place de Jasper Maelfait avec sa Clio RC5 devant la jolie BMW de Luc Lemmens. Enfin, Nicolas Lamy s’imposait en 4-12.