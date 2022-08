Crestanà l’Euro  : le regard fixé vers la finale

" Je n’avais pas eu l’occasion de faire beaucoup d’entraînements spécifiques à cause de ma blessure et je savais que cela serait compliqué. Toutefois, je suis assez content du résultat, 24eplace mondiale, pour mon tout premier 800 mètres de la saison. J’étais prêt à me prendre une bonne claque dans la gueule, mais finalement, je n’ai pas subi la course", se rassure le poulain d’André Mahy.

Une pubalgie persistante

Et si la fissure au sacrum semble être derrière lui, les voyants ne sont pourtant pas encore tous au vert."Il y a toujours des douleurs. Le plus embêtant, c’est la pubalgie(NDLR: douleur dans le bas-ventre, le pubis voir les adducteurs) . Je traîne cela depuis plusieurs mois, avant la saison indoor. J’ai fait une infiltration en octobre, et je n’ai plus souffert pendant quelques mois mais cela n’a fait que masquer la douleur. Cette fois, je soigne correctement, grâce à un programme avec un kinésithérapeute, et je vois déjà une belle progression", ajoute Eliott.

Qualifs, demi-finales et finale?

Tant mieux, car à peine les mondiaux terminés, il faut déjà se reconcentrer sur une autre grosse compétition, les championnats d’Europe, qui se dérouleront du 15 au 21 août à Munich, en Allemagne.

Les dates importantes pour le demi-fondeur sont le 18 août, pour les qualifications, le 19 août, pour les demi-finales, et, il l’espère, le 21 août pour la finale. " Les temps à l’entraînement sont de mieux en mieux, donc moralement, je suis réconforté, motivé, et impatient. En termes d’objectif, je voudrais au minimum passer un tour, et peut-être même un peu plus… Je dois donner le maximum et faire mieux qu’à Eugene, car je suis mieux préparé. Je suis conscient de n’avoir que trois compétitions dans les jambes, un 600 mètres et un 800 mètres avant les Mondiaux et un 400 mètres lors de la Flanders Cup de Kessel-Lo, mais je suis motivé", clôture l’athlète de 23 ans.