100m: Dumont cale en demi-finales à l’Euro de natation

Mais plus tard dans la journée, elle a nagé moins vite (55.24, alors que son record de Belgique est de 54.90) pour se classer cinquième de la demi-finale. Un dixième chrono trop juste pour atteindre le dernier stade. Seules les deux premières de chaque demi-finale et les quatre meilleurs temps repêchés disputeront la finale, ce vendredi. La Française Charlotte Bonnet a été la plus rapide des demi-finales en 53.56.

Comme sa compatriote Roos Vanotterdijk, le parcours sur 100m de la nageuse namuroise de 22 ans s’est donc arrêté là.

Mais l’Euro de Valentine est loin d’être terminé. L’étudiante en médecine doit désormais se concentrer sur le 200 et le 400m nage libre.