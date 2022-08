Voie royale vers le titre pour Morville B

LesVertsn’ont pas tardé à relever la tête pour cueillir prochainement les lauriers mais aussi préparer le championnat de Belgique. " On va disputer le titre national avec les champions des autres régions francophones et le champion de Flandre. On espère aller le plus loin possible afin de gâter nos nombreux supporters. Tout au long de la saison, on a eu le bonheur de jouer devant de belles chambrées. Je ne m’attendais pas à un tel succès."

Et pour aborder la campagne 2023 en R2, dans les meilleures conditions, le club s’est renforcé avec l’arrivée de Samuel Horlait, qui joue actuellement en promotion, à Stave. " C’est mon beau-frère et le parrain de mon fils Lucas. J’ai déjà joué avec lui à Miavoye où nous avions été champions en R3. On vise la R1 dans les deux ans."