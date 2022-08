Van den Abeele à Biesme pour remplacer Hellas

Transféré à Perwez cet été, l’ex-Aischois Loan Van Den Abeele va finalement rejoindre Biesme. " Loan est un ami du club, il connaît du monde chez nous, détaille le coach Xavier Thiry.À Perwez, il s’est rendu compte que ça n’irait pas, avec les trajets, le style de jeu et les rapports avec son coach. Il m’a sonné dimanche et cela tombe bien car Martin Hellas, notre meneur de jeu transféré pour concurrencer Fabian Nitelet m’a annoncé qu’il mettait le foot de côté, faute de temps. Loan s’est entraîné avec nous mardi et jouera ce soir (lisez mercredi)face à Tamines.Une fois le feu vert de Perwez et du Sporting, à qui il appartient, tout sera en ordre". Th.M.