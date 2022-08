Petit succès pour le VoGiDoNi

Olivier Vanhoutte, Didier Gilson et Michaël Collart forment le podium masculin de la petite distance. Chez les dames, Karen Hamoir, Amandine Simon et Floriane Buchet sont les trois plus rapides. Les Cats Bikers sont à l’honneur grâce à Florian Moyen victorieux sur la longue distance. Denis Minet et Ludovic Nordier se contentent des places d’honneur. Sophie Debry se montre la plus rapide et s’empare de la première place, devant Nathalie Doumont et Delphine Demuynck.