Pas d’équipe en P1 à Auvelais

Cette saison, l’US Auvelais n’alignera pas d’équipe première féminine en P1. « Le partenariat avec le Sporting de Charleroi fonctionne pourtant bien, car nous alignons cette saison trois équipes 100 % féminines, une W9, une W12 et une W13. Mais l’équipe première féminine a connu beaucoup de départs et aucune arrivée du Sporting, regrette le nouveau président Éric Prélat. L’idée est de repartir la saison prochaine en P2 féminine avec les joueuses W13 qui auront un an de plus, encadrées par quelques filles expérimentées désireuses de revenir au bercail. » P.C.