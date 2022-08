" Nous avons dû arrêter les inscriptions deux semaines avant la date prévue. C’est un record de participation pour notre tournoi, avec des joueurs locaux, bien sûr, mais également des clubs voisins de Beauraing, Bièvre, Bouillon, Paliseul, Wellin et même un représentant du club d’Hermeton-sur-Meuse et de Nivelles. Malgré le nombre limité de terrain (trois), nous avons pu organiser tous les matchs à Gedinne", nous explique Jordan Petit. Une bonne vingtaine de finales ont été organisées ce week-end avec d’excellents résultats pour les Gedinnois.

En quelques années seulement, le nombre d’affiliés au club a quasi triplé pour passer de 50 membres à 140 aujourd’hui. Il faut dire que les membres sont hyperactifs. Beaucoup d’entre eux participent aux interclubs ou sont présents dans les différents tournois organisés dans la région. La force du club gedinnois, c’est son côté familial. Bon nombre de membres se donnent rendez-vous au club-house le mercredi soir pour taper la balle ou simplement passer du temps ensemble en toute convivialité. L’abonnement et l’affiliation au club coûtent 75 € par an, ce qui en fait un des moins chers de la région. Les balles de match et les équipements sont également offerts. Avec trois terrains dont deux éclairés et un nouveau club-house financé par la Commune, Gedinne est déjà bien équipé au niveau infrastructures. " Il ne manque plus que le terrain couvert pour permettre aux membres de continuer à s’entraîner et à jouer pendant la mauvaise saison", nous glisse le président Alain Simoni, qui profite de l’occasion pour remercier la Commune pour son soutien et l’entretien des abords des installations. L’an prochain, le club de tennis de Gedinne fêtera ses 40 ans d’existence. Un programme "anniversaire" sera certainement élaboré pour l’occasion.

Après avoir remporté les inter-séries, les dames de Gedinne se retrouveront sur les terrains le dimanche 28 août pour affronter les dames venues du nord du pays, à savoir du club de Lobbeke. C’est un événement exceptionnel pour le TC Gedinne. Les dames n’ont jamais été jusqu’à ce niveau. Les hommes y sont arrivés il y a 4 ans et les jeunes dames il y a une quinzaine d’années. À l’époque, elles avaient reçu le mérite sportif communal. Les Gedinnoises qui seront en compétition fin de ce mois pour défendre les couleurs de leur club sont: Nathalie Facon, Martine Laffut, Cécilia Mottet, Audrey Séverin, Laura Simoni, Nadège Theret, Valentine Theret et Eléna Waldrant.