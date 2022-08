Le jogging des Biwacks, organisé à Petit-Wareta lieu ce vendredi soir. Le départ, commun pour les deux distances de 6,8 et 10,9 kilomètres, est prévu à 19h.

www.otopservices.be

Sur les pistes de ski de Rièzes

Une semaine après la 8emanche du Challenge Guérit, place déjà à la 9eà l’occasion du jogging des Pistes de Ski de Rièzes (Chimay) ce samedi. Deux distances sont prévues, une de 4,4 kilomètres (à 15h15) et une de 12km, dont le départ sera donné à 16h.

www.challenge-guerit.be

Niverlée clôture le VoGiDoNi

Dernière manche du Challenge VoGiDoNi ce dimanche 14 août à l’occasion du jogging de Niverlée. Deux distances sont au programme, avec les 5 kilomètres prévu à 19h15 et le 10 kilomètres à 19h.

La Miaou à Loyers

Le Challenge de la Ville de Namur signe son grand retour ce dimanche. Le comité des fêtes de la Miaou de Loyers organise son traditionnel jogging de la Miaou dans le cadre de la kermesse. Le départ du 5km est programmé à 10h30, soit 10 minutes plus tôt que celui du 11,2km.

www.chronorace.be

Point vert à Chevetogne

La buvette du club de foot de Chevetogne donnera le départ du seul Point vert de l’ Adepsen province de Namur ce dimanche 14 août. Des parcours de 5, de 10, de 15 ou de 20 kilomètres seront proposés aux marcheurs.

Jogging du Plateau de Frisée

Il n’y a pas qu’à Loyers que l’on fête le 15 août. Le club de foot de Schaltin propose le dimanche 14 un tournoi de pétanque en triplettes formées, dès 18h à la salle villageoise. Le lundi 15, c’est de la course à pied qui figure au programme, avec d’abord deux courses pour enfants (à 10h et 10h15) suivies d’un parcours de 14km (10h30) ou de 7km (10h45), le tout au départ de la buvette du football. Le jogging du Plateau de Frisée est une course amie du Challenge Condrusien, avec l’objectif de l’intrégrer l’an prochain.

Inscriptionssur www.goaltiming.be et renseignements auprès d’André Fourneaux (0498/93.81.10).

Triathlon de Namur

Comme chaque année, qui dit 15 août dit forcément triathlon de Namur, proposé par le Triathlon Namur Team. Le "promo", soit 750 mètres de natation, 20 kilomètres de vélo et 5km à pied, est prévu à 11h, départ dans l’eau. Vingt minutes plus tard, place au "DO", soit le double en natation, en vélo et en course à pied. L’épreuve est accessible aux athlètes handisport et aux équipes. Plus de 500 athlètes sont déjà inscrits.

www.ultratiming.be

L’enfer du Viroin

Les amateurs de trail vont se rendre du côté de Nismes, au terrain de foot, à l’occasion de l’Enfer du Viroin le lundi 15 août. Comme l’an dernier, un 60 kilomètres est prévu à 8h, avant les 42 bornes à 9h, le 26 à 10h, le 16 à 11h et enfin, la nouveauté de cette édition, un 7 kilomètres à 14h.

www.goaltiming.be