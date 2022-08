J’ai débuté à 5 ans à Bousval. J’ai ensuite rejoint les pupilles d’Ottignies avec Benjamin Dochier et Guillaume Coulon. Après une seconde année pupilles à Plancenoit, on a déménagé dans le Namurois et j’ai signé à Leignon avant de revenir dans le Brabant Wallon, à Nil St-Vincent et Ottignies. Après un retour à Leignon et un passage à Taviet en R1, j’ai signé à St-Servais pour 5 saisons. J’ai ensuite défendu les couleurs de Warnant avant de rejoindre mon frère à Planois en N2.

Une saison au cours de laquelle vous avez très peu joué. Racontez-nous?

Je n’ai en réalité joué qu’une demi-saison car j’ai été victime d’une déchirure au mollet. D’autres joueurs n’ont pas été épargnés par les blessures et l’équipe a été régulièrement chamboulée. Malgré tout, nous avons réussi à éviter la relégation en N3.

Vous n’avez pas souhaité prolonger l’aventure chez les Biesmois. Pour quelles raisons?

Avec la naissance de ma petite fille, je ne souhaitais plus effectuer les longs déplacements d’autant que ma compagne est appelée aussi à travailler certains week-ends.

Votre choix s’est porté sur Saint-Marc…

Je ne pouvais manquer l’occasion de retrouver Gérard Wouters avec qui j’avais joué à Leignon ainsi que Erwin Guidon, Rémi Pairoux et Damien Briot avec qui nous avons écrit de belles pages à Leignon et Saint-Servais. J’avais besoin d’un nouveau challenge.

Une saison à nouveau compliquée?

Une fois de plus je me suis blessé dès le deuxième match. Victime d’une élongation aux adducteurs, je suis resté trois luttes sans jouer. On a tardé à trouver la bonne carburation. Rien ne tournait ni à la livrée, ni à la frappe. Il a fallu attendre la cinquième journée pour signer un premier succès contre Pironchamps B.

Alors qu’il reste deux journées, on se bat pour éviter les barrages. Il nous faudra batailler jusqu’au bout pour éviter la neuvième place.

Vous envisagez de ranger le gant. Pourquoi?

Avec l’accumulation des blessures, je ne prends plus de plaisir. Je joue aussi avec beaucoup de retenue pour éviter à nouveau de me blesser. Avec l’arrivée de ma fille, j’ai aussi d’autres priorités et je veux privilégier la vie de famille.

Cependant, je suis en réflexion vu que je retrouve mes sensations au fond. Quel que soit mon choix, je resterai à la disposition du club pour dépanner.

Vous avez évolué à toutes les places. Quelle est votre place de prédilection?

J’ai en effet joué en devanture, au petit milieu, au grand et au fond. Toujours dans l’intérêt de l’équipe mais je préfère le fond car j’arrive plus facilement dans les balles. En jeunes, j’ai été formé au grand milieu et au fond.

Que retenez-vous plus particulièrement de votre carrière ?

Je retiens le titre de champion de Belgique en pupilles avec Benja Dochier et Guillaume Coulon, et en promotion avec Saint-Servais. Il y a aussi les victoires en coupe du Roi avec Leignon et Nil et le succès à la balle du gouverneur en 2018 avec Saint-Servais.