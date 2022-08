Dave mise sur la jeunesse du cru

Depuis trois saisons, Dave a la particularité d’aligner uniquement des équipes de jeunes. Le cercle mosan a longtemps été une valeur sûre et réputée en tutoyant les hautes sphères nationales et régionales de la discipline. En l’espace de deux ans, les équipes seniors ont périclité pour finalement disparaître. « Alors que nous militions en Nationale 2, l’ambiance s’est rapidement dégradée au point de devoir déclarer forfait, rappelle le truculent dévoué Pascal Knipping. On a bien tenté de rebondir en Régionale mais les joueurs, appelés à la rescousse, étaient étrangers au club et avec l’esprit mercenaire. De plus, les vieux briscards ont fait fuir les jeunes au lieu de les encadrer. Bref, on a fait table rase des équipes d’adultes pour privilégier les jeunes. » Toujours est-il que les banlieusards namurois ont joué à bon escient la carte de la jeunesse en attirant des minimes, des pupilles et des pré-pupilles. « Notre objectif prioritaire vise à garder la balle pelote au sein du village en donnant l’envie et le goût aux enfants. Je précise que tous les minimes sont du patelin et que nous bénéficions dans la foulée de l’aide des parents qui s’investissent en assumant l’entretien des installations, la gestion de la buvette et l’arbitrage. Je n’ai plus de stress financier. » Sous la conduite de Pascal, les minimes formeront l’ossature de la relève en intégrant la Régionale 3. « Avec le retour de mes gamins Clément et Antoine dans le rôle de 7e et 8e homme, j’alignerai 8 joueurs de Dave », s’enorgueillit le coach.