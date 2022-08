" La semaine était idéale. Tout s’est passé correctement. Il a fait très beau. Dans l’ensemble, nous sommes contents." Les catégories Jeunes Gens -13 ans en Grade 1 et 2 ont attiré beaucoup de garçons. " On a eu beaucoup plus d’inscrits dans les catégories en -13 ans. D’habitude, les -9 et -11 ans sont les plus prisées", explique M. Rousseaux. Les catégories féminines, moins populaires ces dernières semaines, ont retrouvé des couleurs à Ciney. " Par rapport à d’autres tournois, on n’a pas ressenti cette différence au niveau des inscriptions. Les filles sont venues tout aussi nombreuses que les garçons."

Les tournois jeunes sont pourtant moins fréquentés qu’auparavant. L’année dernière, le TC Ciney comptait plus de 200 inscrits. Cela pourrait être dû à l’ouverture de nouveaux tournois adultes, selon le juge-arbitre. " La participation en tournois de jeunes est moins importante qu’avant. En adultes, les gens s’inscrivent plus vite. Beaucoup de jeunes du TC Tabora qui participaient habituellement ne viennent plus, car le club a maintenant son tournoi. Même résultat pour Bois-de-Villers. On perd vite beaucoup d’inscriptions."

Les résultats

Grade 1:

JG -15: Henrard A. – Baggio A. 6/2-4/6-6/2

JG -13: Henrard A. – Steinier N. 1/6-6/3-6/3

JG -11: Ancion A. – Stasse A. 4/3-2/4-4/1

JF -11: Filsfils R. – Rulkin M. 4/3-4/1

JMx -9: Simon A. – Zaarour H. 4/0-1/4-4/1

Grade 2:

JG -15: Herbiet T. – Lambert R. 6/4-6/1

JG -13: Gaspard H. – Stasse A. 6/4-6/7-6/2

JG -11: Peruffo M. – Simon A. 0/4-4/3-4/1

JF -15: Willems M. – Jacquemin V. 3/3 (Ab.)

JF -13: Matagne R. – Filsfils E. 6/3-6/2

JF -11: Matagne R. – Roberfroid L. 4/2-4/2

JMx -9: Letawe A. – Marchal A. 4/0-4/1

Grade 3:

JG -15: Graye O. – Soulier T. 6/1-6/2

JG -13: Desiront N. – Sakellaridis L. 6/1

JG -11: Dubasin C. – Rinchard V. 4/3-4/1

JF -15: Ryckmans L. – Maurcot L. 6/2-6/2

JF -13: Filsfils E. – Depas L. 7/5-6/2

JF -11: Nelis A. – Maurcot E. 4/1

JMx -9: Lanneau F. – Houbar T. 4/1-4/1