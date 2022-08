Retour du Delobbe à Senzeilles

Seul en tête

Le triathlète du Tri4Phil, Théo Herbage, a devancé son aîné, Fabien Pasquasy, sur le long parcours de 9,8 km. " La trace était vraiment chouette, avec beaucoup de passages dans les bois et deux belles côtes. Au kilomètre zéro, j’ai pris la poudre d’escampette et je suis parvenu à garder le second à distance, pour terminer avec un bon rythme", précise le vainqueur.

Chez les dames, la prof a dépassé l’élève. La victoire est revenue à Delphine Schmitz, devant Elise Lechat. " Elise est mon ancienne élève et maintenant une copine. Elle a beaucoup de potentiel mais est actuellement aux études, ce qui ne lui permet pas de s’entraîner à fond. Côté course, c’était super, et une très belle organisation", clôture la gagnante.