Quantité et qualité à Beauraing

Souvent dans le Top 10 ces dernières années, Florian Howet a signé une première place, après son record personnel la veille sur 3000 m. " La course n’était pas loin de la maison, et j’ai décidé faire un peu de tempo, tout en courant sur la fatigue de la veille pour peaufiner ma préparation pour la Descente de la Lesse, fin août. Nous sommes partis ensemble, avec Pierre Del Forno, Yoan Golinveau et Adrien Noël, tous les trois alignés sur le 5 km. Finalement, après 1,5 km, j’ai creusé petit à petit l’écart. Je me suis retrouvé seul en tête, avant de garder un bon tempo sur les quatre tours", commente le vainqueur. Alexandre Pochet et Théo Suray sont relégués aux places d’honneur.

Chez les dames, la victoire est revenue à Gilline Parmantier, qui s’est imposée devant Florence Goffinet, qui bouclait un gros week-end sportif après la Corrida d’Yvoir le vendredi soir, et l’Archère Sophie Aerts. À noter également la participation de l’athlète handisport, Christine Calapristi, qui a terminé 14 du classement scratch, à la force de ses bras.

Le triplé pour l’Arch

Les trois acolytes de Florian se sont contentés quant à eux de deux boucles. Au bout du compte, Pierre Del Forno était le premier à rallier la ligne d’arrivée. Il a devancé ses coéquipiers, Adrien et Yoan, ce qui implique un triplé pour l’Arch."Le parcours était bien roulant et l’organisation bien rodée. Florian était clairement plus fort. Il est impressionnant, alors qu’il a fait le double de nous trois, raconte Pierre Del Forno.Il a pris la poudre d’escampette en solitaire et nous a laissés tous les trois. À la fin du premier tour, Adrien et Yoan m’ont laissé deux ou trois mètres d’avance et j’ai décidé de continuer sur ma lancée".

Sept secondes séparaient le vainqueur d’Adrien. Yoan terminait un peu plus tard.

Chez les filles, le plateau était également relevé, avec Virginie Grégoire, très en verve ces dernières semaines, mais également sa benjamine, Aglaé Laloux, qui est rarement ailleurs que sur le podium. Finalement, c’est l’aînée qui l’a emporté. " J’étais deuxième après le 2ekilomètre, mais j’ai senti que j’avais des ressources. J’ai décidé de prendre un peu de l’avance, et puis de gérer jusqu’à la fin », raconte Virginie, ravie de cette victoire.