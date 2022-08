Plus de 200 participants à Clermont

L’athlète du CABW, Axel Draux, a mis tout le monde d’accord sur la petite distance. Il a devancé le triathlète Martin Lourtie de 45 secondes. " Je suis parti assez vite. Sans doute trop vite, et je me suis fait rattraper à mi-parcours. Après une première partie assez difficile, légèrement en montée, le vent a complexifié la seconde partie du tracé, pourtant plus simple en termes de dénivelé", raconte le second, qui s’est classé devant Aurélien Van Aersch. Chez les dames, près de 3,30 minutes séparaient la gagnante, Mandy Dammekens, de Sarah De Pestel, seconde, et la canicrosseuse Christelle Meulepas.

Des cyclistes reconvertis

Les cyclistes, ou plutôt anciens cyclistes professionnels étaient au rendez-vous de cette huitième manche du Challenge Guérit, avec Laurent Evrard, reconverti en brillant triathlète affilié au club 3T, ou encore Clément Lhotellerie, cycliste français ayant mis fin à sa carrière en 2015. C’est ce dernier qui est parvenu à franchir la ligne d’arrivée avant tout le monde. " Les conditions climatiques n’étaient pas trop mauvaises, il ne faisait pas trop chaud, et c’était plutôt agréable. J’ai décidé de partir prudemment en observant un peu mes adversaires, avant d’attaquer vers le 2e kilomètre. Je me suis retrouvé alors seul sur ce parcours relativement rapide et agréable, jusqu’à la ligne d’arrivée", précise l’athlète de Charleville Mézières Athlétisme. Laurent Evrard a terminé à la seconde place, devant Louis Tonolli.

Cela s’est joué à quelques secondes entre Virginie Dehouck, première, et Patricia Windal. Quatorze secondes, c’est l’avance que comptait Virginie en bouclant ses 11,8 km. Armande Petit a terminé un peu plus d’une minute plus tard.

La prochaine manche du Challenge Guérit est prévue à Rance, le 24 septembre, à l’occasion de la course des 15 pieds de la Domaniale.