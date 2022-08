Nolan Lerat remet le couvert

Le plateau était relevé à Philippeville avec plusieurs séries B et C. Déjà vainqueur de la première phase, Nolan Lerat du club de Jeumont a remporté la finale face à Rik Vandebroek d’Aye. Une fois de plus, Nolan s’est imposé en trois sets. Il conforte du même coup sa première place au classement général avec le maximum des points. La troisième étape se déroulera ce vendredi 12 août. Inscription jusque la veille à 20h, chez Jean-Michel Loudèche (0471/32 18 61).