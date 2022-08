Médaille en chocolat pour Voglet en Coupe du monde

En avril, Thibault perd soudainement un de ses amis et partenaire d’aventure, Antoine Pochet. Durant les compétitions de marche et vol, Antoine était l’assistant du parapentiste. Il l’accompagnait depuis des années. Un réel coup au moral pour Thibault, privé de son binôme pour la X-Pyr.

Pour préparer au mieux cet objectif, il avait décidé de s’aligner à la "Born to Fly", soit sa première compétition. L’idée était de se rassurer. " Mais la tête n’y était pas, et les jambes non plus. Cela devait me rassurer, mais finalement, c’était tout l’inverse. J‘ai quand même décidé de partir dans les Pyrénées, avec un objectif bien différent, celui de prendre du plaisir et non plus de performer", poursuit Thibault.

Une épreuve de 600 bornes

La X-Pyr, c’était 600 km à parcourir, à vol d’oiseau, entre San Sébastian, et Perpignan. L’épreuve combinait donc clairement de la marche/course et du parapente. " Les conditions climatiques n’étaient pas bonnes et sur les deux premiers jours, j’ai fait 130 km à pied. Plus on avançait, meilleures étaient les conditions, mais au final, il n’y a eu que 4 concurrents sur les 45 qui sont parvenus à arriver au bout. En ce qui me concerne, j’ai terminé à la 14eplace, en ayant bouclé 400 km à vol d’oiseau sur les 600 au programme, ce qui correspond à 360 km de marche avec 20000 m de dénivelé positif et 200 km de vol".

Le premier objectif est atteint. Le sportif de 26 ans a ensuite participé à la manche de Coupe du monde, où il avait des ambitions très hautes, malgré le niveau relevé. " Je voulais intégrer le Top 20, pour avoir accès à la Super Finale, qui se déroule au Mexique en décembre. Un objectif assez présomptueux. L’épreuve s’étalait sur toute une semaine et il fallait être le plus rapide possible pour rejoindre le point A et le point B. Je me suis classé à une inespérée 4e place, en me servant de ce que j’ai pu apprendre lors de la X-Pyr. Le prochain rendez-vous, c’est le championnat de Belgique, qui se déroule en Espagne, à l’Ouest de Madrid, du 14 au 20 août, où j’ai bien envie de repartir avec le titre".