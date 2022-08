«Les circuits locaux ont bien fonctionné»

Retour sur cette édition 2022 remportée par le Néerlandais Frank Van Den Broek. Une nouvelle édition organisée conjointement par Christian Bouillot et Guy Warrinnier, avec le soutien d’Arnaud Guillaume et de toute une équipe. Une association qui, selon les échos entendus à plusieurs reprises, ne serait pas optimale: l’entente ne serait pas au beau fixe…

Christian Bouillot, quel bilan tirez-vous de cette édition?

Je pense que nous avons vécu une belle édition, qui s’est bien terminée dimanche avec la victoire d’étape de Lars van der Haar à la Citadelle de Namur et le succès final de Frank Van Den Broek au bout d’une belle bataille. Cela a donc été un beau Tour encore une fois, avec de beaux vainqueurs depuis le départ, avec les cyclocrossmen, avec Warre Vangheluwe qui s’est imposé deux fois, avec plusieurs changements de maillot jaune. J’ai entendu de bons échos sur cette édition. On a eu du bon temps et de la bagarre.

Avec le maillot jaune qui attaque lui-même le dernier jour…

Oui. Pour gagner le Tour de Namur, il faut une solide équipe autour de soi. Quand on est sur la brèche deux jours, on finit par le payer le lendemain. On l’a vu plusieurs fois sur cette édition, qui, je le reconnais, était dure. Je pense que c’était le parcours le plus difficile que j’ai connu. Ce dimanche, il y avait sept prix de la montagne répertoriés, mais nous aurions pu en mettre quinze. Je pense que les dernières étapes étaient plus dures que celle des Ardennes par exemple. C’était peut-être trop dur, mais ces coureurs sont au seuil du professionnalisme. Si on veut gagner une bonne course, il faut se battre!

Vous avez un point particulier à souligner?

Je suis satisfait de la formule des circuits locaux au départ et à l’arrivée. À l’exception de la dernière étape, car on ne sait pas faire de circuits locaux sur Namur. Cela permet d’économiser des signaleurs. Cela tient aussi les spectateurs en haleine, car la course passe désormais deux ou trois fois à certains endroits devant chez eux. Ils restent sur leur trottoir. En plus, il y a la caravane publicitaire, qui aide les gens à sortir de leur maison. J’espère donc rappliquer cette formule l’an prochain.

L’an prochain, justement. Des bruits circulent que vous allez arrêter, que l’entente ne serait pas optimale à la tête de l’organisation…

Je vais répondre ceci: cela fait des années que je dis que j’arrête et je suis toujours là.

Vous serez donc là encore en 2023?

Je ne sais pas.