Kessel-Lo, le rendez-vous de l’été

Si le Roca ne comptait aucun athlète engagé, l’Ocan pouvait compter sur son fer de lance, Soline Braeckman, pour défendre ses couleurs. Alignée sur le 3000 mètres, l’Oursonne était de retour, après quelques mois compliqués et un syndrome de l’essuie-glace. " Je suis ravie de voir le chrono descendre, passant de 10.18.14 à 10.09.70. Un résultat encourageant alors que je n’ai pratiquement pas couru cet été, alternant les entraînements en course à pied, en vélo, du renforcement musculaire ou encore des séances de kiné. Au final, c’est un record personnel, mais également un record du club", commente Soline, qui se classe dixième de la course.

Sur la même distance, l’Archère Aline Gérardy n’est pas parvenue à passer la barre des dix minutes, mais a signé une belle amélioration. " Après mon super temps sur 1500 mètres, j’espérais pouvoir passer sous les dix, mais la préparation n’étant pas suffisamment axée sur le 3000, j’ai souffert dans les 1000 derniers mètres. Mais je reste contente de ce nouveau record, en 10.04.45", sourit Aline, huitième de la course.

Saison réussie pour Howet

Chez les garçons, toujours sur le 3000, une grosse délégation de l’Arch était présente, dont trois sont parvenus à améliorer leur chrono, comme le joggeur Sébastien Deravet, qui a terminé en 9.32.73, Arthur Grandjean en 8.47.69 ou encore Florian Howet, qui passe de 8.30.16 à 8.26.72. " L’amélioration de mon record sur 3000 était l’objectif de la saison estivale. Je peux donc maintenant dire qu’elle est réussie, avec deux nouveaux records sur 1500 mètres et sur 3000 mètres. Je suis hyper content", ajoute Florian, qui était également à la Corrida de Beauraing, 24 h plus tard, pour "décrasser".

Sur 1500 mètres, petite déception pour Cyril Houtart, qui termine loin de son meilleur temps. Au contraire, Ugo Janton améliore son meilleur temps de trente centièmes de seconde, tout comme le jeune Brice Jordens, aligné sur le 800 mètres, qui boucle les deux tours en 1.58.50, soit près de quarante centièmes de mieux.

Retrouver de la vitesse

En parlant de 800 mètres, le spécialiste de la discipline, Eliott Crestan, de passage en Belgique entre les championnats du Monde à Eugène et les championnats d’Europe à Munich, a décidé quant à lui de se contenter d’un seul tour de piste. L’objectif est simple: boucler une grosse semaine d’entraînement par une compétition et travailler la vitesse et son rythme de compétition. " Je voulais faire dans les 47 secondes, avec, dans un coin de la tête, mon meilleur chrono de 47.02. Au final, je termine en 47.85. Ce n’est pas si mal, après une grosse semaine de préparation", clôture l’athlète.