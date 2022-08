Des tactiques victorieuses à la Corrida d’Yvoir

C’est un véritable tour de passe-passe qui a permis à Nathan Lindekens de s’imposer, sans trop de difficulté, sur la plus petite distance. Sur la ligne de départ, son collègue Renan Gossiaux lui avait annoncé qu’il comptait partir assez vite, sans pour autant vouloir garder ce rythme durant toute la course, et conseillait donc à Nathan d’éviter de s’enflammer. " Renan a pris les commandes, et était accompagné de Valentin Grégoire, finalement second. Je restais à une centaine de mètres durant les deux premiers kilomètres. Je les ai ensuite rejoints pour récupérer. Renan a fini par ralentir le rythme, ce qui m’a permis de placer une grosse accélération pour décrocher Valentin", précise le vainqueur. Après sa victoire dans sa catégorie lors de l’Ironman 70.3 des Sables d’Olonne, Florence Goffinet a décroché la première place devant Kristel Dambroise et Jennyfer Helas.