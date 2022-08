Carton plein pour le Trail de la Hulle

Sur la plus petite distance, à savoir 7 kilomètres, après avoir mené de bout en bout, Aymeric De Noble est finalement relégué à la seconde place, au profit du jeune Simon Thonnart, en mode gestion durant les 6,6 premiers kilomètres, avant de placer une accélération que le triathlète arbrois n’a pas pu suivre. " Dès le début de la course, j’ai décidé de prendre les rennes. Je suis vite parti et j’ai géré la première côte sans difficulté, avant d’être rejoint par Simon. J’ai essayé à plusieurs reprises de me débarrasser de lui, mais il s’est accroché. À 400 mètres de l’arrivée, il s’est décidé à prendre un relais. Il a accéléré et je n’ai pas réussi à le suivre", raconte Aymeric, ayant sans doute grillé quelques cartouches pour tenter de décrocher son jeune adversaire. Belle supériorité d’Eve Delmée chez les filles, qui a terminé avec une avance confortable d’un peu plus de 5 minutes sur Perrine Patris et Florence Collin.

La moyenne distance était de 13 kilomètres et a débuté sur le halage. Rapidement, un petit groupe s’est isolé en tête, mené par Adrien Dewandre, qui a décidé de tester ses adversaires dans la première difficulté. " J’ai remarqué que cela ne suivait pas. Je me suis donc retrouvé seul dès le 3ekilomètre. La seconde partie du parcours était un peu plus roulante et Fabrice Pasque est parvenu à réduire l’écart. J’ai dû m’arracher pour passer la ligne d’arrivée en pole position, sous les ovations de cinq canards colvert et de deux bernaches du Canada", sourit le Lustinois, qui a terminé finalement avec moins de trente secondes d’avance sur Fabrice Pasque. Chez les dames, la jeunesse a fait la différence sur l’expérience, avec la victoire de Noémie Lepoutre, devant Anke Brenner et Alice Mangin.

Pas d’égarement cette fois pour Louis Delattre. L’athlète a parcouru les 22 premiers kilomètres seul avant d’être rejoint par Benjamin Riquet, venu pimenter la fin de course. " Peu après m’avoir rejoint, il a accéléré. N’ayant pas subi d’autre attaque, j’étais tout à fait capable de suivre. Le tempo s’intensifiait, nous étions côte à côte, jusqu’à 600 mètres avant la ligne, où Benjamin a ralenti. J’en ai profité et j’ai mis les gaz jusqu’à l’arrivée pour décrocher la victoire", précise Louis. Pour son 2e trail de la saison, c’est une victoire pour Nicole Desille, qui s’axe plus sur les joggings et les triathlons cette année. " Elodie Dancette est partie assez rapidement. Je l’ai suivie et je l‘ai rejointe vers le 10e kilomètre. Nous avons couru ensemble un petit moment et puis je suis arrivée à m’accrocher à un petit groupe qui nous a dépassées, jusqu’à la ligne d’arrivée", ajoute la gagnante.