Vodelée consolide sa première place

Maubeuge, qui restait sur un 0 sur 6, a renoué avec la victoire. Les Nordistes, avec Douilly impérial au grand, prirent un départ de choix et s’isolèrent à 4-0. « On a gaspillé plusieurs jeux de 40-40 », déplore Samuel Horlait le grand-milieu de Stave. Les Bons Amis corrigèrent ensuite le tir et évitèrent le grand milieu local pour revenir à 7-5 au repos. Les Verts sauvèrent le point à 9-6, avec Lyson et Magis en vedette.