Théo Herbage crée la surprise

Avant de pouvoir pleinement profiter des festivités du week-end prévues dans le village et de la soirée plein air qui allait se dérouler dans la foulée, les amateurs de running avaient la possibilité de courir un peu plus de 5 km ou un peu moins de 10 km vendredi soir à Senzeilles. La course, organisée par la Jeunesse locale, faisait son grand retour après deux ans d’absence. Elle était à nouveau reprise dans le Mémorial Delobbe, ce qui lui a permis d’attirer 162 participants. Parti seul en tête dès le premier kilomètre, Théo Herbage n’a jamais été rejoint et a ainsi décroché sa toute première victoire. Agé de 17 ans seulement, l’espoir du Tri 4 Phil s’aligne principalement dans des trails longue distance. Le voir courir à Senzeilles et y décrocher la timbale était donc une petite surprise."J’ai couru à Senzeilles car c’est le village à côté de chez moi,lance le Neuvillois.C’était aussi l’occasion de prendre un peu de rythme avant mes prochains trails. Je ne fais quasiment jamais de joggings car les distances ne m’intéressent pas trop. Mon truc, c’est l’Ultra Trail! D’ailleurs cette course devrait être la seule que je ferai cette année. Globalement les victoires et les autres performances sont un peu accessoires pour moi. L’essentiel est de prendre un maximum de plaisir, peu importe où je sois."