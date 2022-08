Statu quo avant le duel au sommet

Les jeux sont partagés jusque 3-4 puis les Rochefortois, motivés par les frères Jaumotte opposés à leurs anciennes couleurs, opèrent la cassure en vue du repos (3-7). Afin de contrecarrer la progression de leurs invités, Piron double Cornille chez les Namurois qui se rapprochent à 7-9 et 10-11 avec le concours de B. Dhyne et Scaillet en verve sur le rectangle. Sous l’impulsion de Halin, souverain au pivot et bien secondé par Frérotte et le régional Hautot, les visiteurs entérinent les deux points salvateurs.