Piérard vainqueur sur ses anciennes terres

Elle a eu lieu, et pas sur n’importe quel ballodrome. La bande à Tristan Schmit se déplaçait à Gerpinnes, dans l’antre de l’ancienne formation de Thomas. " C’est encore plus motivant de jouer contre Acoz, on avait à cœur de marquer le coup pour mes retrouvailles avec mes anciens supporters, reconnaît le joueur de Mont-Gauthier, invaincu face à ses anciennes couleurs en championnat.On a réussi une bonne lutte, dans des conditions difficiles, en livrant avec le vent et avec une visibilité de la balle pas des meilleures." Les Rochefortois ont proposé un bon début de lutte avant de connaître un petit creux à 2-9, dont Acoz a profité pour revenir dans le match, en livrant mieux. " À 5-11 40-40, on a livré mauvaise. Sur le moment, on était un peu déçu car c’était une belle occasion de tenter de prendre les 3 points, même si c’est surtout à 2-9 qu’on devait essayer d’aller les chercher. Mais, pour prendre 3 points, il faut être constant toute la lutte…" Au final, ce sont deux unités décrochées par Mont-Gauthier (8-13). " Cela reste deux bons points. Maintenant, il nous reste trois luttes, dont deux à la maison contre Hamme-Zogge et Ogy et un déplacement à Isières, rappelle Thomas Piérard.Pour bien faire, il faudrait deux victoires chez nous et un point à Isières pour garder notre 7eplace et éviter la 8e, celle qui nous ferait jouer contre le premier en ouverture de play-off."

Hier, Mont-Gauthier se réjouissait également de voir Yoris Dooms de retour sur le banc. " Avoir un 6ehomme, ça change la donne. Yoris a retiré la broche de sa main et se réentraîne progressivement. Il va essayer de jouer cette semaine à Thieulain, histoire de reprendre sans pression."