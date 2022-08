Cartes jaunes: Guiot, Leclef, Bastin, Bouterbiat, Er Brusk

Buts:Guiot (1-0, 2e), Put (1-1, 30e), Lorenzon (2-1, 38e), Lambert (3-1, 64e), Bouterbiat (4-1, 88e).

ONHAYE :Verbruggen, Granville, Guiot (59e Bouterbiat), Teklak (72e Fastrez), Leclef, Bastin, Lorenzon, Lambert, Defresne (72e Kembi), Gall (62e Gilain), Lizen (72e Poncelet).

KAMPENHOUT:Billast, Bah, Put, Roekens, Er Brusk, Sakata (82e Gueben), M Janssens, De Smidt (82e N Janssens), Hakirzimana (66e Willegens), Heuvaert, Delhaisse.

Coup dur pour les Walhérois avant la rencontre, hier sur le plateau de l’Agauche. Le médian local, Thibaut Delplank, annonçait mettre un terme à sa carrière foot. Sa hanche ne le laisse en effet plus tranquille. C’est donc sans leur numéro 10 que les hommes de Lionel Brouwaeys ont débuté la partie.

Le match débute sans round d’observation et, après seulement deux minutes, Guiot, d’une superbe reprise dans la lucarne, met déjà Onhaye aux commandes. Il faut attendre la demi-heure, suite à une sortie approximative du gardien visité, Verbruggen, pour voir le visiteur Put égaliser. Peu avant le repos, Lorenzon, de la tête, permet à son équipe, de repasser devant. Onhaye gère le second acte et inscrit deux nouveaux buts, par l’infatigable Lambert et par Bouterbiat, superbement servi par Lorenzon.

Dimanche prochain, au troisième tour de la compétition, les Walhérois accueilleront, toujours à domicile, l’équipe de Beringen, également pensionnaire de troisième nationale au nord du pays.

Perwez – Ciney 2-0

Arbitre:M. Gabriel

Cartes jaunes: Jadot, Verdeyen, Landin, Kersten, Diallo, Boudjemaa, Brassart, Ndione

Buts:Sallès (2-0, 50eet 58e).

PERWEZ: Pletinckx, Lambert (66eE. Loureiro), Gérard, Verdeyen, Vanderhaegen, Brassart, Landin (73eVan Malderghem), Sallès, Fozin (46e Ndione), Gajanovic (66eB. Loureiro), Benazzi (46eSiroux).

CINEY: Monteleone, V. Lambrechts (70eBruckner), Kersten, Despas (70eBoudjemaa), Boujabout, Jottard, Henrotaux, Herbiet (51eVillano), Bwangombo (51eDiallo), L. Lambrechts, Jadot (58eClaude).

Après la tentative de Gajanovic repoussée par Monteleone en début de partie, Ciney (D3) a mené les échanges mais sans parvenir à cadrer ses rares tentatives tandis que Perwez se montrait dangereux sur les contres. A la reprise, Gajanovic glissait le cuir à Salles qui le plaçait à côté du gardien pour le 1-0. Sept minutes plus tard et après le double arrêt de Monteleone face Siroux et Ndione, le centre-tir de Sallès permettait aux Perwéziens de doubler la mise. Ciney poussait dans les vingt dernières minutes mais Pletinckx se montrait intransigeant sur les essais de Boudjemaa, Lambrechts et Claude."Le score ne reflète pas le match car on n’était pas mal sur le terrain, au niveau des dédoublements et du jeu en triangle face à une équipe qui ne ferait pas tache en D3, mais on n’a pas réussi à terminer nos actions et on est battu sur dix minutes et deux erreurs à la reprise", résume le coach cinacien, D. Maucq.