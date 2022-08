Onhaye se qualifie mais perd Thibaut Delplank

Le match débute sans round d’observation et, après seulement deux minutes, Guiot, d’une superbe reprise dans la lucarne, met déjà Onhaye aux commandes. Il faut attendre la demi-heure, suite à une sortie approximative du gardien visité, Verbruggen, pour voir le visiteur Put égaliser. Peu avant le repos, Lorenzon, de la tête, permet à son équipe, de repasser devant. Onhaye gère le second acte et inscrit deux nouveaux buts, par l’infatigable Lambert et par Bouterbiat, superbement servi par Lorenzon.

Dimanche prochain, au troisième tour de la compétition, les Walhérois accueilleront, toujours à domicile, l’équipe de Beringen, également pensionnaire de troisième nationale au nord du pays.

Place à la récupération

« Nous avons opté pour un bloc plus bas et cela s’est très bien passé, commente le coach Lionel Brouwaeys. Je suis satisfait de la prestation d’ensemble. Mes réservistes ont fait une bonne entrée. Nous avons géré les petits bobos, nous n’avons pas pris de risques. Nous allons profiter d’une semaine de récupération, travailler les détails, et cela dans une superbe ambiance. »