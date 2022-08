Meux - Belœil: Un doublé de l’enfant du village

"Je suis satisfait de l’issue de la rencontre qui nous permet de prolonger l’aventure en coupe à l’inverse de la saison dernière,soufflait Laurent Gomez.Cela dit, il reste du travail. On n’est pas assez prêt pour imposer un rythme ou s’octroyer des moments de récupération. Il y a des choses simples à mettre en place pour éviter de s’enfermer dans l’axe avec à la clé des déchets techniques à gommer. Face à un adversaire qui a eu le mérite de jouer crânement sa chance on pouvait mieux défendre. Ce fut néanmoins un bon match de préparation. Les prochains matchs amicaux et de coupe me permettront de faire des changements."

À l’instar de son homologue, El Arachi, le coach de Belœil, était globalement satisfait de la prestation et surtout de la réaction de ses ouailles après les buts concédés. " La différence de niveau entre une D2 et une P1 ne fut pas manifeste,observait-il. On n’a pas à rougir de cette élimination car nous avons offert une belle opposition. Après avoir encaissé un bête but peu avant la pause on pouvait égaliser à la reprise. On n’a rien lâché avec le mérite d’avoir relancé le suspense à 2-1. Bref, ce fut un bel exercice encourageant pour la poursuite de notre préparation."