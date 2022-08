Les gens du Nord bien payés

Face à Jong Lede, une D3 amateurs qui s’était hissée au cinquième tour la saison passée face à… Onhaye, Aische aimerait encore passer un tour. Mais il va falloir y aller avec le cœur et les tripes. Les visiteurs ne vont pas se contenter de ramasser les casquettes. Loin de là. Un premier coup-franc à la limite du rectangle est accordé à Aische. Dethier le donne à la perfection au second poteau et plante le premier but : 1-0. Les « Jongens » n’ont déjà plus le choix. Mais les « Rouges » vont gaspiller des occasions qu’un aveugle aurait mises au fond avec son bâton… Deux occasions franches en l’espace de dix minutes. Comme il suffit d’un rien pour changer la physionomie d’un match, un moment d’inattention et… boum, c’est 1-1 De Crick à la 25e. Les gars de Rousselle ont intérêt à soigner leur copie. C’est bientôt chose faite par Javaux : 2-1. Ceux de Lede restent dangereux en contre. Sur un ballon remis dans l’axe par la défense locale, De Crick est à nouveau là pour égaliser : 2-2. La douche froide ! C’est parti pour les tirs au but. À ce petit jeu, les joueurs de Manu Rousselle se montrent peu inspirés et loupent les trois premiers, alors que l’adversaire les met au fond. Au revoir la Coupe ! M. M.