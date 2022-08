Les Fagnards font le job et s’offrent Ninove

Après 11 minutes, les Mariembourgeois prennent déjà les commandes de la rencontre via Nicolas Deppe. Sur une belle combinaison entre Perot et Davrichov, le petit milieu de terrain surgit au milieu du rectangle pour pousser le cuir au fond. Les « Bleus » poursuivent leur domination juste avant le repos avec un doublé de Deppe. Cette fois-ci, sur une belle frappe des 25 mètres. 0-2 au repos, les hommes de Gabor Bukran ont fait le break mais ne veulent pas en rester là. Le coach en profite pour donner du temps de jeu et à la 55e minute, les 5 changements sont déjà effectués. De retour dans les rangs fagnards, Davrichov inscrit le 3e goal de la journée après une très belle passe en profondeur de Lebrun. Quelques minutes plus tard, l’ancien Walhérois provoque un penalty que Perot convertit.