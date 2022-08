Le week-end quasi parfait de St-Marc

Bien décidé à éviter la place de barragiste, St-Marc a frappé un grand coup ce week-end. Samedi, les Banlieusards namurois ont fait le plein face à Tangissart, la lanterne rouge. " On s’est toutefois fait peur à 5-4, après avoir mené 3-0",raconte Geoffrey Haubeuge qui après avoir débuté au petit milieu a permuté avec Erwin Guidon pour prendre le fond. " On a mieux répondu sur le rectangle et mieux respecté les lignes pour filer au but sans autre concession."

Et le lendemain, les Namurois ont ramené la victoire d’Aisemont. " Les conditions de jeu étaient difficiles, avec un ciel bleu et le vent avec la livrée. On a plus joué sur les erreurs des Gadis qui ont accumulé de nombreuses livrées fautives. Qu’importe, nous avons fait le job. Il nous reste deux luttes contre Senzeilles et Mont-Gauthier. Il faudra confirmer pour se mettre définitivement à l’abri."

St-Marc grimpe à la cinquième place et compte cinq unités d’avance sur Villers-le-Gambon qui retrouve la neuvième place, synonyme de barrage. Les Villersois doivent cependant encore disputer quatre luttes contre Tangissart, Pironchamps B, Mont-Gauthier et Pironchamps A. Autant dire que rien n’est joué.