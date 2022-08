"La meilleure défense, c’est l’attaque, et il a eu raison", analyse Jean-Denis Vandenbroucke, le directeur sportif de la formation continentale Bingoal-Sauces Pauwels Wallonie Bruxelles Development TeamL"Nous étions bien mis au classement général, avec Gil Gelders et Jago Willems juste derrière lui, mais il nous a surpris en partant en début de course dans un groupe de neuf coureurs, avec qui il a pris une trentaine de secondes."

La formation wallonne a dû réagir et utiliser des cartouches bien plus tôt que prévu, elle qui prévoyait de faire céder Frank Van Den Broek dans le final."Mais quand il l’a attaqué dans les montées, il a parfaitement résisté: il n’y a rien à dire de plus,poursuit Jean-Denis Vandenbroucke, ancien pro et fils de Jan-Luc.Enfin si: cela fait quand même bizarre d’entendre ce nom Frank Van Den Broek."En référence à son cousin décédé. De son côté, le jeune coureur néerlandais espère faire connaître son nom au plus haut niveau, chez les pros. " Je suis très fier de cette victoire sur le Tour de Namur", explique-t-il."Je ne m’y attendais pas et je suis un peu sans voix, d’autant plus qu’il s’agit de ma première victoire au classement général dans une course par étapes. C’est très spécial d’inscrire mon nom au palmarès de cette épreuve qui a vu de futurs très bons coureurs s’imposer. J’aimerais devenir professionnel moi aussi, j’ai déjà quelques contacts.De nombreux coureurs sont montés chez les pros après avoir gagné ici. J’espère que ce sera le cas aussi…"

Son attaque du début de course était-elle planifiée? »Planifiée, non, pas vraiment, mais j’étais tout le temps attentif, à l’avant, et quand cela a cassé, j’ai directement vu que les deuxième et troisième du classement général n’étaient pas là. Nous avons donc embrayé. Malheureusement, les Alpecin-Deceuninck ont roulé avec les Wallonie Bruxelles pour revenir. Mais ensuite, je n’ai plus trop été inquiété pour la victoire finale. J’ai pu suivre jusqu’au sprint. » Remporté par Lars van der Haar pour conclure ce Tour de Namur.

Les podiums

Général

1. Frank Van Den Broek en 16h29′37′'

2. Gil Gelders (+ 3′')

3. Jago Willems (+5′')

Jeunes

1. Gil Gelders en 16h29′40′'

2. Jago Willems (+ 2′')

3. Lars Craps (+ 52′')

Points

1. Warre Vangheluwe - 20 pts

2. Thijs Aerts - 16 pts

3. Toon Vandebosch - 10 pts

Reliefs

1. Sieben Devalckeneer - 66 pts

2. Thomas De Pestel - 24 pts

3. Pim Ronhaar - 24 pts

Sprints

1. Pim Ronhaar - 20 pts

2. Clément Fernandez - 14 pts

3. Jelle Vermoote - 11 pts

Équipes

1. Bingoal Pauwels (BEL)

2. Mini Discar (BEL)

3. Alpecin Deceuninck (BEL)