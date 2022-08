La Jeunesse taminoise a frôlé l’exploit

Dès l’entame de la rencontre, les visités se montrent offensifs. L’ouverture du score survient à la 27e via une frappe de Vandenheede. À la 35e, Tamines riposte via Mwemwe qui trouve la barre transversale. En fin de première période, deux parades d’Aromatario permettent aux « Alloux » de rester en vie. Après la pause, Heirwegh trouve le fond des filets et creuse l’écart (2-0). Mais c’était compter sans la force de caractère des Taminois. À vingt minutes du terme, Bojovic adresse un centre repris de la tête par Bulfon (2-1). Cinq minutes plus tard, c’est Pratz qui ouvre son compteur sous le maillot de Tamines en plaçant sa tête au fond des filets (2-2). Tamines emmène Oudenaarde aux tirs au but. Une séance qui se soldera finalement par la victoire des joueurs locaux (4-2). Les Taminois n’ont pas à rougir de cette prestation, que du contraire. L.S.