« J’arrive dans le peloton qui se dispute la victoire et j’en suis très satisfait ! Je me suis surpris d’être encore là dans le final, car j’avais dû fournir un gros effort en début de course. Nous avons dû rouler à cinq ou six pendant une quarantaine de kilomètres pour essayer de rentrer sur le peloton. On l’a fait de justesse avant la Molignée et j’ai ensuite su m’accrocher dans les côtes. »