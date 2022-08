"Je voulais gagner la troisième étape à Couvin, mais je me suis retrouvé dans le second groupe", raconte le coureur de Trek Baloise Lions."Ce dimanche, nous avons joué ma carte. On savait que le final serait difficile. Je devais suivre et m’accrocher en vue du sprint. J’ai abordé le dernier virage en première position et j’ai tout donné."

Jusque bien après la ligne d’arrivée!"Je n’ai pas vu la ligne et j’ai continué mon effort", ajoute-t-il."Je suis très content! Ce n’est, entre guillemets, que le Tour de Namur, mais il y a un bon niveau et ce n’est pas si simple de gagner."

Quand on lui fait remarquer que c’est normal qu’un cyclo-crossman s’impose à Namur, il éclate de rire."J’espère gagner ici aussi en novembre",ajoute-t-il."J’adore cette épreuve de la Citadelle, j’en suis un peu fou, le parcours est magnifique. Et Namur en novembre, cela peut être différent de ce que l’on connaît. Je serai très motivé pour défendre mon titre de champion d’Europe."