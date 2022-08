Bossière ira défier une D2

Après leur large succès (0-6) sur Nismes dimanche passé, les Unionistes, privés de Bernard, Cigana, Drame, Jacques, Lultz et Martinez, en vacances, de Laidi, retenu par son activité professionnelle, et de Miceli et Lepage, blessés, plongeaient dans l’inconnu lors de leur déplacement à Meerbeek (P2B Brabant flamand). « Nous avons signé un beau résultat », se réjouissait le coach namurois Michaël Noël. Guede était exclu (31e) au cours d’une première période équilibrée. Malgré leur infériorité numérique, les Namurois prenaient l’avance sur un coup franc dévié de Velghe (0-1, 61e). Forts de leur avantage, ils abandonnaient alors le cuir à leurs hôtes. Remacle exclu à dix minutes du terme, les Coalisés terminaient à neuf en écartant les rares opportunités locales. Ils iront défier le Sporting Hasselt (D2B) dimanche prochain. P.C.