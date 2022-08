Arbitre:Klein.

Cartes jaunes:Kindermans, Ligot, Devigne, Wauquaire, Jonckers, Lecomte.

Buts:Avci (0-1, 25e), Martin (0-2, 66e), Ligot (1-2, 89e).

GRAND-LEEZ:Legrand, Longin (46e Piazzalunga), Kindermans (46e Grégoire), Wauquaire, Beguin (46e Evrard), Quevrin (78e Gilles), Trigaux, Ligot, Gilissen (70e Van Bets), Devigne, Boreux.

ARQUET:Gillet, Vanderreycken, Jonckers (86e Demarteau), Avci (65e Martin), Fischer, Pairon (75e Lecomte), Demoulin, Mpia Massa (79e Labeau), Simon (65 Pierrard), Mathieu, Verdel.

Privés de Barbarin et Boigelot, partis en P2, de Barry, Demoulin, Francotte et Lefevre, absents, les Grand-Leeziens ont été dominés par de séduisants Vedrinois.

Après une minute de silence à la mémoire de Rosalie Herion, la nièce de David Herion, le directeur sportif local, les visiteurs affichaient leurs ambitions.

À l’image de Jonckers dont la frappe léchait la barre (5e).

Ce n’était que justice quand Avci expédiait une frappe splendide (0-1)."Il faut qu’on ait la balle", encourageait le défenseur local Renaud Devigne, sans grand succès.

Réveil local tardif

En seconde période, une faute de Ligot sur Mpia Massa permettait à Martin de convertir un penalty, et ce sur sa première touche de balle (0-2). Le réveil local et le but de Ligot étaient trop tardifs (1-2).

Au prochain tour, les Vedrinois affronteront Virton (Challenger Pro League).