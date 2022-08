Van Den Broeck a résisté jusqu’au bout

Celle-ci a été conquise par le Néerlandais Lars van der Haar. Soit le coureur le plus connu sur la liste des engagés de cette belle édition. Le champion d’Europe s’est imposé avec plusieurs longueurs d’avance au sommet du site historique namurois."Ce n’est que le Tour de Namur, mais je dis ça avec guillemets, car le niveau y est quand même bien élevé, et même pour les coureurs de notre niveau, ce n’est pas facile. Je suis donc très content de cette victoire."

Son sourire était aussi radieux que celui de son compatriote Frank Van Den Broek, le vainqueur du classement final."Je n’ai pas de mots, c’est ma première victoire dans une course par étapes et je suis fier d’inscrire mon nom au riche palmarès du Tour de Namur", a-t-il commenté à l’arrivée, tandis que les trois Namurois encore en course ont terminé. Maxime Van Wynsberghe, mais aussi Lucas Jacques et Nicolas Dricot qui ont fini avec le premier peloton.