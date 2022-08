Arbitre:M. Allcock.

Cartes jaunes :Bukran, Legros, Pingaut, Kouadio,

Buts:Yildiz (1-0, 8e, 3-0, 44e, 5-0, 53e et 8-0, 74e sur pén), Laureys (2-0, 11e et 9-0, 85e), Siebens (4-0, 47e), Dellevoet (6-0, 60e), Tagi (7-0, 69e),

LONDERZEEL:Roef, Caignau (63e Daeseleire), Vergeylens, Pieyns, Laureys, Yildiz, De Kegel (63e Van Den Bogaert), Siebens (57e Taqi), Manuel Reangelo (57e Gake), Mauro, Dellevoet.

CONDRUSIEN:Minet, Nijskens (63e Lecomte), Legros, Hébette (71e Maillard), Pingaut, Kouadio, Chenon (63e Ates), Ar. Defays (63e Henrot), Ax. Defays (46e Warzee), Kleinkenberg, Bukran,

Les "Verts" sont tombés sur plus forts qu’eux. Pourtant l’équipe visiteuse est la première à se créer une occasion, mais Bukran place le ballon à côté. Kleinkenberg tente sa chance de loin, mais le ballon file au-dessus. Après avoir fait jeu égal pendant les cinq premières minutes, le Condrusien voit son adversaire passer devant, Yilmaz, auteur d’un quadruplé, fait sauter le verrou d’une tête puissante qui laisse Minet sans réaction. Les "Verts" encaissent encore deux buts avant le repos. En seconde période, Londerzeel ne baisse pas d’intensité et d’entrée de jeu, alourdit la marque. Quatre autres roses seront encore marquées durant ce second acte où les visiteurs auront eu le mérite de ne jamais baisser les bras et, de tenter de proposer du beau football en jouant avec leurs armes.