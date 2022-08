Arbitre:Chaspierre

Cartes jaunes : Dheur, Khaïda

Cartes rouges: Prévot (55e), Dupret (73e)

But: Bakija (1-0, 45e)

NAMUR:Tonnet; Vander Cammen, Baudot, Eloy, Detienne, Bakija, Ghaddari, Toussaint, Dheur (38e Valcke), Olojede (78e Lwangi), Khaida

CROSSING SCHAERBEEK : Vlogaert; Op’T Eynde, Nahounou, Mukota (17e Swen (83e Vano), Mabika (83e De Paula), Tshibay, Ade Bandama, Dupret, Mapessa, Kinkela (78e Ndione), Nzinga (78e El Ghandoussi)

Avant le début de ce duel, les 22 acteurs et les supporters rendent hommage à Claude Perpète, le délégué des "Merles "récemment disparu. Après un quart d’heure assez partagé, Tonnet sort efficacement dans les pieds de Tshibay à la 18e. Si les Namurois manquent d’engagement dans les duels et sont gênés par la vivacité bruxelloise, ils parviennent à inquiéter Vlogaert sur des essais de Bakija et Detienne, très en verve ce samedi, peu avant la demi-heure. Le même Detienne adresse un centre qui cisaille la défense et Bakija parvient à tromper le dernier rempart du Crossing. Un but qui fait mal à un moment psychologique mais qui va plutôt aiguillonner la fierté des Crossingmen, directement à l’assaut du but namurois à la reprise. A la 57e, le poteau puis Tonnet sauvent les meubles. Les duels sont costauds et les esprits s’échauffent quelque peu. Prévot, sur le banc, est… renvoyé aux vestiaires. Les Merles laissent passer l’orage et voient leur tâche quelque peu facilitée par l’exclusion de Dupret. Un tir du milieu de terrain de Detienne manque de surprendre Vlogaert. Malgré quelques contres qui promettaient, les Mosans ne vont pas pouvoir se rassurer avant le coup de sifflet final face à de jeunes bruxellois talentueux."Une formation qui devrait jouer le top 5 dans son championnat"notait, soulagé le coach namurois.