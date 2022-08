Xavier Thiry est en terre inconnue ce dimanche au KSV Schriek, un club flamand non loin de Malines:"Je ne connais absolument pas Schriek. Je pensais aller à Wavre Limal que je connaissais un peu mieux, mais ils ont été battus 0-3. Des membres du comité se sont renseignés mais on sait simplement que c’est une P3 qui a un petit terrain en herbe, qui a terminé 5e de son championnat la saison passée et qui a été gagner 0-3 chez une P2 au tour précédent. Je récupère des joueurs, on sera compétitifs et on va essayer d’être meilleurs que face à Thisnes. Selon moi, les équipes flamandes sont toujours un peu plus fortes que les équipes wallonnes au niveau provincial, mais ça ne reste qu’une P3. On va évidemment les respecter mais c’est un bon tirage pour nous. Il faudra toutefois être beaucoup plus réalistes que nous l’avons été au tour précédent car on s’est mis en difficultés en ratant trop d’occasions."