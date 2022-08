Un match de gala en vue

GRAND-LEEZ: absents:Barry, Demoulin, Lefevre.

ARQUET: absents:Labeau, Mertus; incertains:Jonckers, A. Mathieu, G. Martin.

Tombeur du FCO Namur lors du premier tour de la Coupe de Belgique, Grand-Leez reçoit Arquet, qualifié aux tirs au but face à Ransart. Le vainqueur recevra… Virton lors du troisième tour."Ce match tombe mal puisque, quinze jours avant la reprise du championnat contre… Arquet (!), nous avons plus l’impression de jouer une seconde Coupe de province qu’une coupe de Belgique, regrette le T1 local Dany Verkamer.C’est assez dommage. Cette compétition devrait être faite pour découvrir d’autres provinces. Au niveau sportif, ce sera un match compliqué contre une belle équipe d’Arquet qui, pour moi, sera un gros outsider en championnat. Notre but est de continuer notre progression et, si l’occasion se présente, de pouvoir décrocher un match de gala contre Virton chez nous."

Satisfait de la campagne de préparation, le T1 vedrinois Denis Sulejman n’avait pas prévu ce deuxième tour de Coupe de Belgique. "Je n’avais pas prévu de match en cas de défaite dimanche passé, car nous avons notre stage ce week-end. J’aurais préféré travailler encore durant ces deux jours. Nous avons donc dû adapter notre stage. J’aurais préféré ne pas jouer une équipe du championnat, mais nous jouerons sérieusement, comme tous les matchs, sans prendre de risques avec certains joueurs qui ont quelques gènes musculaires."Afin de ménager la pelouse du stade Josis, le duel pourrait se dérouler sur le terrain synthétique. L’affrontement sera placé sous le signe des retrouvailles pour Avci, Demoulin et Verdel, trois ex-Gembloutois.