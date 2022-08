Un gros morceau pour les «Verts»

Après sa victoire de la semaine passée face à la P1 de Messancy, Ciney se retrouve face aux Brabançons de Perwez. Une équipe dont David Maucq se méfie quelque peu."Perwez vient de monter en première provinciale, mais ce n’est pas une équipe à prendre à la légère. Je dirais même que c’est une petite D3 qui possède de bons moyens financiers et qui a fait de bons transferts en faisant venir quelques joueurs de D3. Nous avons affaire à une formation ambitieuse. Il faut s’en méfier."

Pour éviter toute mauvaise surprise, les Cinaciens devront éviter de retomber dans leurs travers."Face à Messancy, nous avons manqué un peu de réalisme. Il faudra se montrer plus efficace devant le but si nous voulons espérer passer un tour supplémentaire. Ce match est en tout cas un bon test pour voir où nous en sommes dans notre préparation."

Londerzeel – Condrusien (s. 19h30)

CONDRUSIEN: absents : Kosova, Godefroid.

En éliminant la D3 de Libramont la semaine passée, le Condrusien a gagné le droit de disputer un match de gala contre une autre formation de nationale, avec un déplacement sur les terres de Londerzeel, pensionnaire de D2 Amateur."C’est avant tout une belle récompense pour le travail déjà effectué depuis la préparation et, pour notre bonne prestation sur le terrain de Libramont, indique le nouveau mentor des Verts Damien Trimboli. C’est un gros match, face à une équipe bien évidemment solide et certainement plus forte. Je ne connais pas cet adversaire, mais je m’attends à une solide réplique.Après notre qualification à Libamont, nous aurons envie de bien faire les choses et d’aller là-bas pour nous montrer. Nous allons en tout cas tout faire pour bien figurer et tenter d’accrocher un maximum cette équipe."